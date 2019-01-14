讚口譯哥強 藍營青壯派槓黨中央：是人才培養戰

2019-01-14 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，遭藍營質疑資歷不足、批評是「酬庸」，部份媒體更大作文章抨擊。對此，有藍營青壯派的幕僚跳出來力挺趙怡翔的確有能力勝任這份工作，更讚譽為「男版蕭美琴」，也向國民黨中央喊話，「這不是藍綠攻防，是人才培養戰」。

藍營青壯派、曾任立委助理的37歲鄭照新在臉書表示，趙怡翔就是「男版蕭美琴」、「能夠用對方的語言，打進對方的圈子，這是我親眼所見」；鄭照新更向國民黨中央喊話「人家已經在培養下一個蕭美琴了，沒過五年，人家回來擔任不分區立委也不奇怪，這不是藍綠攻防，而是藍綠人才培養戰」。

鄭照新強調，真正的攻防，不是用情緒蔑視並錯估對手，而是要認識對手、尊敬對手，才能擊敗對手，也感嘆「本黨分明也有不輸給人家的少年英雄，為何流落民間」？

前國民黨國際組組長黃裕鈞也在臉書表示，「我很欣賞過去Vincent（趙怡翔）在外交上的成績，也很佩服他願意放棄加拿大籍回台服務的勇氣，更相信他能勝任賦予他的工作」。

黃裕鈞強調，若趙怡翔能不分政黨為國家做事，當然也祝福他一切順利，「盼望美台關係不變，台海一切和平穩定」。

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