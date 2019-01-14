陳柏惟PO山寨版「陳其邁王識賢」合照 網：真的好像

2019-01-14 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕基進黨發言人陳柏惟13日在臉書粉專上發文，附上一張自己和激似「陳其邁」民眾的合照，表示「先生可以拍張照嗎」、「你最近是不是有去選市長」，讓網友爆笑形容，簡直是山寨版的「小邁邁＋王識賢」。

此則貼文引發許多粉絲踴躍留言，底下有網友指出，這名長相神似新任行政院副院長陳其邁的民眾，似乎還曾到場參加「陳其邁咖啡聚」，當時2人在合照過程中，陳其邁甚至想請該名民眾代替他，坐到自己的位置上。

另外，許多人表示「真的好像」，不過也有人說「手指破功」、「嘴怎麼腫了」、「感覺比較像段宜康」、「邁哥最近發福成這樣喔」；有人則揶揄這張合照是「兩個敗選人」、「跟蘇貞昌那張有異曲同工之妙」；另外更有人認為陳柏惟長得像「台語歌王」王識賢。

本報先前報導，陳柏惟在去年九合一選舉參選高雄市議員時，曾宣稱如果韓國瑜當選，自己就會搬離高雄，在當時被封為「抗韓戰將」，不過選戰落敗，事後他也實現承諾，並表示自己會再回到高雄。

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