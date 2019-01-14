中國假訊息鋪天蓋地襲台！ 這張圖秒懂散布「最新管道」

2019-01-14 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平對台談話強硬喊出「一國兩制」後，迫統之心一覽無遺，加上中國網軍利用台灣的言論自由，不斷製造假新聞、假消息擾亂台灣政府施政及民心。對此，有粉專整理出2019年「充斥亂台假新聞」的最新網站，提醒大家千萬要小心。

其實早在去年九合一選舉前，當時在台灣訪問的美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）就表示，由於台灣與中國使用相同語言，加上擁有很高的言論自由，這讓台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家；他更示警，台灣與美國一樣都受到某些威權獨裁國家，試圖用假訊息、假新聞來傷害民主制度中的言論自由，「這真的非常危險」。

對此，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」就PO出一張「2019年1月 內容農場網站」最新列表的圖片，表示這些網站「穿插不實訊息，充斥亂台假新聞」。該粉專表示，內容農場網站為求增加點擊率，文章多半只求聳動，不求資訊正確，成為中國對台散布假訊息的管道，可說是「苦了台灣，爽了中國」。

「台灣賦格 Taiwan Fugue」指出，這些網站的名稱往往很生活化，如「COCO01」、「歡享網」，但網頁上卻充滿似是而非的內容，穿插不實訊息，各種唬爛亂扯，也不需負責。該粉專提醒，「網站伺服器更時常位於外國，防不勝防，大家千萬要小心」！

文章曝光後網友也留言，「感謝提供網域封鎖名單 」、「請大家多多轉貼給長輩們吧。他們是假新聞最大受害者。」、「還有不少沒列入的」、「TVBullShit，中夭那些不算嗎?」，也有網友痛批「很多根本也不是被騙，而是明知假的，還拿那些假新聞來當間接造謠者」。

網友製圖整理出2019年「充斥亂台假新聞」的最新網站，提醒大家千萬要小心。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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