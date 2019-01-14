政治零分？ 泛藍團體抗議劉世芳 網友：快通報韓市長

2019-01-14 19:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕「拔菜總部」等組織今下午前往高雄市立委劉世芳服務處前抗議，要求劉世芳尊重黃埔傳統，別隨意更改陸官校歌，網友解讀此為政治型態抗議，紛紛建議通報高雄市長韓國瑜，讓這些抗議群眾到台北去。

拔菜總部與退休軍人組織約30多人，今下午前往高市立委劉世芳服務處前、抗議劉世芳提案凍結陸官預算333萬元，抗議群眾還在服務處前高唱陸官校歌，質疑拿凍結預算脅迫修改黃埔校歌，是對國軍侮辱，呼籲劉世芳應專心拚經濟。

劉世芳強調，這提案是經由立院多數通過，目的是希望陸官依照程序招開校務會議，討論關於校歌歌詞國家化問題，對於校務會議結果，她一定尊重，因為這是依照大學自治的精神處理；劉世芳指出，她的提案除立院多數通過，也有許多年輕軍官支持。

抗議行動引發網友議論，「韓國瑜說政治型態遊行要去台北、快通報市政府」、「請他們去台北好嗎？我們高雄是政治0分的九二共市」 、「所以799壯士動員去抗議? 不過韓市長說禁止意識型態的抗議」、「 違法集會遊行、要抗議請去台北」 。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/