賴清德提「內閣制」 朱立倫：樂見賴院長認同我的想法

2019-01-14 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天甫卸任的前行政院長賴清德在交接致詞時表示希望台灣進行憲政改革，建立優良政黨文化，將國家利益放在最優先，認為國會議員應該考慮兼任內閣部會首長，才能有效與民意接軌。對此，前新北市長朱立倫認為，賴清德的想法與他在2014年提出的「內閣制」不謀而合，透過幕僚表示「樂見賴院長的認同。」

綜合媒體報導，行政院長今天（14日）交接，卸任的賴清德針對憲政改革提出傾向內閣制的想法，認為不管未來是要走向走向總統制、內閣制或雙首長制，國會議員都應該考慮兼任內閣部會首長，不僅能夠讓民意有效傳達，也能兼顧行政院及立法院的落差，提高施政效率。

讓國會議員兼任內閣閣員的想法，朱立倫2014年底參選國民黨主席時，也提出以「內閣制」取代現行的雙首長制，讓人民的力量得以進入體制內運作，打破施政僵局，藍綠對立的態勢也能獲得緩解。

因此今天賴清德提出類似的想法時，朱立倫就透過幕僚表示，在2014年底參選黨主席時就對修憲作業提出建議，非常樂見賴清德認同主立倫當年的主張。

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