姚立德3次救援代理教育部長 今天終於回學校任教

2019-01-14 19:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部政務次長兼代理部長姚立德今確定去職，結束2年多來的官場，要回台北科技大學從事教職與研究，他今坦言自責，台大校長遴選案自負最大責任，卻連續送別3任部長，並自嘲救援3次，但喜見第1任的先發投手（潘文忠）回任，相信未來教育部將會棒棒都是「全壘打」。

行政院昨宣布內閣，教育部由潘文忠回鍋部長，而政務次長則一留任、一去職，姚立德確定離開回到台北科技大學，而昨天原本打包好的范巽綠則被留下，繼續和潘文忠打拼；教育部下午舉辦感恩茶會，一起送舊迎新。

潘文忠的人事昨發布，今天立刻走馬上任，他下午參與歡送姚立德，致詞感觸良多，與姚是同年次，當初邀其任次長，可主管高教、技職、國際教育等，南征北討招生，可謂一步一腳印，並在緊急關鍵時刻挺身，如今要回北科大，盼其繼續將技職特色發光發亮。

姚立德也表示，感激2年前獲機會替更多人服務，並在每個階段都認真學習，並坦言自己是虔誠的佛教徒，以發願、發菩提心，要來利益眾生，因此在教育部實踐，並重申自我教育理念，就是「希望讓教育來翻轉年輕人、翻轉人生、實現夢想！」舉例過往鼓勵學子考餐飲證照、攻讀國立科大等，見其成功、就是教育意義。

但姚立德話鋒一轉，談及自身離開，是台大校長遴選案導致3個部長離開，每一次部長離去，自己都代表教育部歡送，實際上心中難過，一方面不捨好長官、一方面自責身為台大遴委又主管高教，坦言葉俊榮上任時已表達帶立院審完部會預算就要同進退，不料葉早一步走人，自己則是堅持原先規劃，才不留任政次。

教育部高教司長朱俊長、技職司長楊玉惠，乃至公私大學及公私技職等協進會的大學校長代表們皆讚許姚，稱其在去年擔任3次救援投手，代理教育部，感念其對高教貢獻；姚立德也自嘲自己，並比喻球場雨過天晴，救援投手已累，但第一場的先發投手回來了（指潘文忠），未來將會帶領眾人打出一棒棒的全壘打。

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