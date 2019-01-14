民進黨敗選被逼反省 水牛伯：2020「不會穩輸」

2019-01-14 18:29

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕前行政院長「水牛伯」游錫堃13日應本土派日本台僑團體之邀，到東京以「2018選後與台灣國家未來展望」為題發表演講。就內閣改組一事，游錫堃表示，民進黨在每次選舉慘敗後都會進行反省，反省之後安排新人事會好很多，他也提出6點分析，認為2020年總統大選民進黨不會穩輸，現在感覺是五五波，但他希望台僑們要有信心為台灣國家正常化繼續努力。

去年台灣九合一選舉民進黨慘敗，本土派台僑團體「在日台灣同鄉會」邀請「水牛伯」分析選舉政局及未來展望。會長王紹英表示，民進黨慘敗讓本土派台僑十分失望，距離2020年總統大選只剩一年多，台僑們憂心台灣未來前途。

游錫堃以期中結算、民進黨被逼反省、中國大意、美日關切、在野黨內鬥及2020年大舉攸關主權等6點分析，認為民進黨在2020年不會穩輸，他還表示，美國改變對中戰略，美中進入「大國競賽」，川普政府將台灣納入印太戰略夥伴，未來10年是台灣成為正常國家的關鍵年代，在關鍵年代要做關鍵的抉擇和努力，台灣要成為正常國是全民的功課，大家都要想辦法打拚，機會已經來了，台灣要好好把握。

游錫堃表示，去年九合一選舉算是民進執政的「期中考」，雖然民進黨慘敗，但有部分不滿的情緒也得抒發，可以降低對2020年大選的衝擊，民進黨被逼反省，雖然反省後還是有人不滿意，批評不反省還要辯，但游錫堃說，那只是「嘴巴硬內心還是有反省」。反觀在野黨因為贏得地方選舉，黨內的幾位天王開始內鬥，游錫堃表示，在野黨可能會分裂。

另外，中國在台灣九合一選後露出得意忘形的樣子，習近平於元月2日的談話明白指出九二共識就是一個中國、一國兩制，反而是美日兩國都顯得很著急。游錫堃指出，九合一選舉前美國在台協會AIT主席莫健接受TVBS專訪警告外在勢力散播假消息影響台灣選情，後來T台將訪談影片下架，AIT竟然主動於官方臉書上重現，游錫堃表示，美國政府過去根本不會這麼做，顯示他們有多著急。

游錫堃指出，2020年選舉攸關主權，台灣人雖然重視經濟愛賺錢，但只要涉及主權的確保投票取向就會不一樣。他認為，基於這6點因素，民進黨在2020年大選不會穩輸，當然也不能說會穩贏，至少現在看來是五五波，但九合一慘敗已讓民進黨心生警惕。

在問答時有台僑希望水牛伯分析民進黨敗選的原因，游錫堃列出了3點原因，包括行政經驗不足、領導力沒有展現出來及用人問題。他表示，像一例一休政策對勞工很好，但弄到最後卻引發勞資雙方都不滿，行政經驗要檢討。

選後行政院長賴清德帶領內閣總辭，游錫堃曾在臉書喊話慰留，對於敗選者他認為個個是賢才應多借重，但宜「平任」出任部長級職位，不宜「調升」以免外界誤會民進黨與民意對抗。這次內閣改組，蘇貞昌和陳其邁分任行政院正副院長，游系「正國會」的林佳龍則出任交通部長，被在野黨譏為「失敗者聯盟」。

游錫堃在日本接受台媒訪問時，對於新內閣人事語帶保留，僅表示民進黨慘敗之後會反省，反省之後安排人事會好很多。

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