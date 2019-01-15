媒體稱「韓流」帶旺高雄百貨去年營收 廠商打臉：根本沒關係

2019-01-15 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前高喊「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，這口號也讓他順利入主高雄市政府，許多市民也等著看他兌現政策。有媒體則報導，高雄百貨公司去年的業績長紅，都是靠「韓流」發威助攻，但遭廠商打臉指，是因為高雄「增加了不少日港及東南亞遊客，與什麼流沒關係」。

據《中國時報》報導，高雄市百貨業2018年在「韓流」發威助攻下，業績發光發熱，多數知名大百貨公司2018年的營業額，估計突破550億元，平均成長2至6%，今年度則朝600億元目標大關挺進。

對此，臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」發文表示「去年高雄的百貨業總營收超過550億」，可說是相當好的成績，對比現任市長韓國瑜口中的又老又窮，似乎有相當大的差異。該粉專更引用《中國時報》的報導標題「韓流超威！高雄百貨業去年旺透」，讓不少網友吐槽狂酸。

許多網友紛紛留言酸說，「繼續捧啊 弄得高雄烏煙瘴氣的」、「原來韓流威力可以朔及既往」、「一次收割20年」、「國民黨已經成功開發出時光機了，在下深感佩服」，「去年整年好像還沒有韓流耶！不要造神」、「不是又老又窮怎麼還創新高，這一定是哪裡搞錯了XD」、「韓流實在太強了 連時光都可以倒流！」，「高雄點Kaohsiung.」則回應 「12/25就職7天就夠了啦！！」回應笑翻眾網友。

還有一名自稱是百貨公司協力廠商的網友表示，「我是夢時代協力廠商，營收這幾年穩定成長，主要是高雄近年來的環境改善，並增加了不少日港及東南亞遊客，與什麼流沒關係」，打臉媒體造神「韓流」助攻百貨業績成長的新聞。

臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」也大酸，「整個2018年，韓國瑜只執政了7天，還不到一年的2%；媒體連這也能扯，是愛河水喝太多，產生幻覺了嗎？」

去年高雄百貨業總營收超過550億。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

有報導指出，高雄百貨去年營收與韓國瑜有關，遭到網友瘋狂吐槽，甚至還有廠商跳出來留言打臉。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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