衝衝衝！衝桃園機場！蘇貞昌：我聽簡報會發問 不是拍手

2019-01-14 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌新上任，旋即於今（14）日下午前往桃園國際機場視察中國非洲豬瘟疫情防線，立委鄭運鵬在臉書上貼出陪同前往的照片，立刻受大廣大網友讚賞，網友稱讚蘇貞昌「衝衝衝超用心」。

立委鄭運鵬透露，蘇貞昌在機場時對工作人員表明，「我聽簡報不是照著流程走，聽完拍手，到下一站，我會問問題的」。鄭運鵬指出，他雖然不是在行政機關效力，「但是很明確感受到壓力真的很大」，足見蘇貞昌對中國非洲豬瘟疫情的重視。

根據《中央社》報導，蘇貞昌指出，台灣與中國距離太近，且在春節期間來往班機、貨機更加緊密，台灣民眾一定要戒慎恐懼，若豬瘟傳入國內，絕對會成為養豬產業的浩劫，他鼓勵防疫團隊必須具備執行力與效率，「這關係到每一位國人，也希望大家配合」。

網友們看見蘇貞昌電火球般視察桃園機場，均給予肯定與好評，紛紛留言指出「這讓我想起了SARS時候的蘇縣長」、「防疫大神就靠他承擔了，一定要擋住阿」。

鄭運鵬臉書全文

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