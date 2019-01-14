服務處前響起陸軍官校校歌 劉世芳：尊重校務會議結論

2019-01-14 16:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕「拔菜總部」與退休軍人組織約30多人，今下午前往高雄市立委劉世芳服務處前、抗議劉世芳提案凍結陸官預算333萬元，抗議群眾還在服務處前高唱陸官校歌，質疑拿凍結預算脅迫修改黃埔校歌，是對國軍侮辱，呼籲劉世芳應專心拚經濟。

劉世芳強調，這提案是經由立院多數通過，目的是希望陸官依照程序招開校務會議，討論關於校歌歌詞國家化問題，對於校務會議結果，她一定尊重，因為這是依照大學自治的精神處理；劉世芳指出，她的提案除立院多數通過，也有許多年輕軍官支持。

劉世芳同時質疑，外交暨國防委員會有多達800多個提案，凍結項目多達700多項，她提的這件只是700多項中的一項，且額度僅333萬元，卻數度遭人刻意炒作，不排除與選舉有關。

「拔菜總部」與數個退休軍人組織約30多人，下午前往立委劉世芳服務處前抗議，關於陸軍官校預算遭凍結333萬元，要求劉世芳撤回提案。

抗議群眾認為，劉世芳等63位民進黨籍立委鄙視軍人、罔顧歷史，以多數暴力，凍結陸軍官校校慶預算333萬，以脅迫國軍修改黃埔校歌，這是對國軍的污辱與霸凌，也是對歷史事實的否認。

抗議群眾指出，國歌的「吾黨所宗」，黃埔校歌的「黨旗飛舞」，都有其特殊時代背景，這是歷史與傳承，如果民進黨政府不認同，何不在中央全面執政，地方一遍綠油油之際，勇敢負責，貫徹修憲台獨主張？執意要修校歌，難道是為下屆立法委員選舉？

抗議群眾宣讀訴求後，在服務處前高唱陸官校歌，希望劉世芳能聽到基層心聲。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/