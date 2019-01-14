建商先發大財？韓國瑜當選 套房先狠漲200萬

2019-01-14 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕上任已半個多月的高雄市長韓國瑜，選前高喊「貨出得去、人進得來、高雄發大財」口號，讓他順利入主高雄市政府，也讓市民們期盼他政見實施「市民能發大財」。但有媒體報導，「韓流」效應在房市上率先有感，選後中古屋競漲房價，甚至有套房一口氣漲了200萬！

據《蘋果日報》報導，高雄市長選舉結束後中古屋競漲房價，有房仲業者在選後就已經接獲10多件屋主漲價要求，最誇張的則是苓雅區85大樓的套房，選後一週一口氣漲了200萬元；另外，位在瑞隆路的大樓，選前屋主開出近實價的底價900萬元，原本找到買主眼見就要成交，不過屋主在選後堅持底價，否則「就要漲到950萬元，再賣給其他人。」

報導指出，會有這樣的情形，其實是賣家基於預期心理「高雄房價日後會漲」，大約有2到3成屋主調漲價格；房仲業者也觀察發現，韓國瑜當選後房市明顯增溫，除了有7成是選前就在看屋的客人之外，新買盤也增加2成。

雖然有屋主調漲價格，但是大部分屋主仍走「務實路線」，有人認為高雄房市現階段只是「空漲假象」，因為餘屋多、新建案又在蓋，主要房屋買賣還是看地段，房子賣得出去比較重要；而建商也會先將餘屋出清，求得原本的利潤，不會立刻調漲建案的價格。

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