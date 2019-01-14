交通學界建議林佳龍：建設不是選票保證

2019-01-14 16:50

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍今天新官上任，台灣鐵道暨國土規劃學會發表聲明，期許林佳龍打破「有建設就有選票」的舊思維，懷有一顆體恤的心、體恤人民生活與工作移動需求的心。人民期待的交通很基礎，很生活，很實際，卻不容易被忘記。

學會表示，交通部部長在台灣一向都不是輕鬆的官員，尤其在現在運輸建設已日漸趨緩的今日，交通部長若非交通專業出身，就一定要有一顆體恤民眾的心。去年大選，前瞻計畫投入大量資源的台中與高雄，執政團隊雙雙失利，早已不再是「有建設就有選票」。

學會指出，交通是民眾生活的一部分，如果從基礎的管理、從現況的政策面都無法獲得及時的改善，何以讓民眾信服20年後的交通建設符合民眾生活與工作需求。一旦民眾認為「你的未來，不是我認同的未來」之時，交通部說再多，恐都無法解決民眾對於塞車的隱忍、對於公共運輸不可靠的痛惡、對於交通成本無法有效控制的擔憂，對於返家之路無法確保的恐慌。

學會呼籲，民眾要的交通部是確保每日出入安全的運輸動線、可靠穩定的公共運輸、合理化的移動時間與對應花費，是讓人安心的交通未來。新部長也許無法大開大闔，但可以從小事做起，城鄉公車依據時刻表穩定運行，票價、成本與業者營收結構面對高齡社會，更多握著方向盤與龍頭的手牽起家人的移動時光。

另外，學會也建議新閣揆蘇貞昌，應感同身受，扭轉陸運久積不改的隱憂。國內公共運輸提供高齡者半票優惠，業者依法提供資源，內政部卻遲遲未補償業者所補貼的優惠差額。過去業者勉強還能以全票收入自力補貼，但高齡者比例已影響業者正常營運，政府要業者給優惠，卻又不予補貼，恐是「慣老闆」之舉。

此外，政府以「公共運輸就不能以營利為目的」為由，長期干預業者合理調整票價，也是戕害台鐵、高鐵、公路客運、公車、捷運正常化經營的元兇。使用者付費才符合社會公平正義，壓制公共運輸的票價，再利用公務預算去補貼，等同圖利該運具的納稅人。

學會呼籲，不是壓制票價就能讓民眾支持政府，蘇貞昌也許無法核定重大建設，但如能整合交通部、內政部、勞動部、主計總處，贏回的民心絕對不計其數。

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