藍議員護航侯友宜 惹議長「森七七」怒摔槌

2019-01-14 16:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕第3屆新北市議會今天召開臨時會，原本排定明天新北市長侯友宜進行前瞻計畫預算專案報告，國民黨市議員葉元之為了護航市府，提出變更議程，打算取消專案報告，但議長蔣根煌堅持照案通過，葉元之質疑「議長比較偏民進黨」，讓蔣認為不受尊重，怒摔槌裁示休息，下台後還嗆「不然不要開啊！」

葉元之表示，新任市長進行前瞻計畫預算的專案報告，是上一屆議會做成的決議，本屆是否可以適用，大家可以討論，市長到議會介紹29個局處首長沒問題，但業務報告的時間應該省去，建議前瞻計畫預算改用書面報告。

無黨籍市議員陳世榮說，前瞻預算請新市長報告是他提案，因為侯友宜在選舉期間說中央給新北市的前瞻預算是0元，雖然這是上一屆大會決議，但預算審查有連續性，如果上一屆的決議不算數，他建議全部退回重審。

民進黨市議員何博文表示，前瞻計畫侯友宜指新北市拿到的預算是0元，協商時前瞻預算多少錢連副市長都搞不清楚，還要去調資料，說大概80多億元，8000萬元或8億元都已經很多了，何況是80億元，這部份當然要專案報告。

蔣根煌認為，市政是延續的，既然上一屆議會已經做成決議，市長應該要來專案報告，當場他裁示照案通過。

但葉元之舉手發言，「我還有意見耶！」他說，何博文可以講2次，議長就裁示照案通過，「議長哪有這樣子，你都比較偏民進黨喔！」引發蔣根煌不滿，怒摔槌裁示休息，下台後還嗆說：「不然不要開啊！」黨籍議員連忙上前安撫情緒。

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