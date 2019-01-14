會勘海線四校 蔡其昌：改善孩子受教環境刻不容緩

2019-01-14 15:15

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部國教署署長彭富源、台中市議員施志昌、楊典忠與台中市教育局長楊振昇等至清水國中、建國國小、順天國小、大甲國小等四校會勘，爭取改善學校老舊設施；彭富源允諾，未來將全力配合四所老舊校舍改善作業。

清水國中因現有校舍「老揹少」，建築老舊，加上專科教室等不足，校方盼新建綜合教學大樓，經費初估約需1.5億元；順天國小則因廁所大小便坑動線出現高低差，改建經費約需200萬元。

另建國國小爭取綜合活動中心暨教學大樓新建工程，初估經費1.2億元，立法院副院長蔡其昌去年協助爭取教育部補助規劃設計經費314萬5000元，目前已完成規劃設計；大甲國小東棟行政大樓校舍老舊，校方盼整建，經費初估約1.2億元，蔡其昌去年也協助校方爭取教育部補助規劃設計經費319萬6000元，去年10月也完成規劃設計。

蔡其昌今天邀集相關單位會勘指出，建國國小、大甲國小校舍改建，皆已完成規劃設計，期盼今年能夠開始動土；另清水國中、順天國小改建工程，也都是師生期待已久的，我們非常需要這些設施提供給師生使用，讓海線孩子們有更安全舒適的教學空間。

國教署署長彭富源表示，擔任台中市政府教育局局長任內，第一個學校會勘行程就與蔡副院長至海線會勘，這些都是其在局長任內所推動的案子，一定會全力支持推動，盡速完成。

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