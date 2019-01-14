口譯哥爭議 名嘴：過了這關10年後藍營沒人敵得過他

2019-01-14 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮前辦公室主任、「口譯哥」趙怡翔任駐美代表處政治組長，資歷問題引發網友議論，對此，「台客名嘴」羅友志認為，趙怡翔即使以現在資歷來說不適合，但10年後，國民黨恐沒有人能敵得過他。

羅友志在其臉書表示，目前民進黨的趙怡翔及蘇貞昌都飽受爭議，31歲的趙怡翔，迅速升到12職等，被派駐美任政治組長，70幾歲的蘇貞昌則是「自打臉又回內閣」，兩人皆「飽讀詩書、歷練豐富」，接受如此爭議的職務，「真的那麼笨嗎？」

羅友志分析，雖然趙怡翔目前的年齡備受質疑，「BUT！如果過了這一關，沉潛、歷練幾年，以他的程度加個十年到了41歲呢？國民黨2030恐怕沒有一個是他的對手！」而已年屆70的蘇貞昌，立委子弟兵在台灣少說10多個，若他「不是為了他的子弟兵，幹嘛那麼拼！」

反觀「國民黨有這種動作嗎？」羅友志認為，「講好聽是溫良恭儉讓，講難聽是各自為政，像打麻將一樣『邊卡邊鬥』」，最後羅友志用周星馳電影中的台詞形容，國民黨中的新世代若想受到提拔，「喊破喉嚨也沒人理你！」

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