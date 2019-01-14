郝龍斌問「若小蔣在世是否有口譯哥」 網友：舔共會先槍斃

2019-01-14 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕最近「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，前台北市長郝龍斌就質疑，「如果蔣經國當總統，會不會出現實領15萬還覺得委屈的口譯哥？」不過有網友卻認為，如果蔣經國還在世，會先被國民黨舔共氣死。

1月13日是前總統蔣經國逝世31週年，郝龍斌就在臉書發文緬懷，他認為蔣經國時代是個創造台灣奇蹟、講求公平與公道的年代。不過郝龍斌隨後談起口譯哥外派爭議，「如果蔣經國當總統，會不會出現實領15萬還覺得委屈的口譯哥？」他又質疑，台灣其他20幾歲年輕人想到政府當公務員，錄取率不到10%，「超過8成的人做一輩子也領不到口譯哥這麼高薪水。」

不過郝龍斌的發文卻讓許多網友笑翻，因為多數網友都認為，假如蔣經國在世，應該會先被現在的國民黨氣死，「笑死，看看現在國民黨怎麼舔共的吧。」「蔣經國在世，你們這些人敢舔共嗎？」「蔣經國在世大概會先斃了舔共仔。」「小蔣在世你們全部都要進小黑屋啦。」「舔共舔成這樣敢提蔣...」。

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