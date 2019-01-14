感謝蔡總統信任 蘇貞昌：組閣過程都是我決定！

2019-01-14 14:37

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長蘇貞昌這次迅速完成組閣，他今天上任主持行政院臨時院會時透露，他組閣過程蔡英文總統全沒過問，「蔡總統真的都沒問我哪個人怎麼樣、怎麼樣，我也沒有寫一張名單去問她這個好還是那個好」，閣員名單「都是我決定！」。

蘇貞昌也期許內閣閣員，要「簡政便民」，簡政就是希望能達到成績，少一點繁瑣；便民，則以人民角度思考問題，在方法上，他因此拜託部會首長，不要講大道理，不要講得「落落長」，也就是，不要只有描述現象。只要「發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成，我只要這4點就好」，所以不要「落落長」、說不清楚。

蘇揆在院會中表示，大家知道，他用兩天時間組閣，非常明快，背後基礎要感謝蔡總統對他完全信任，讓他能充份行使職權。

他說，組閣過程有的同仁千迴百轉，有的溫馨感人，也有很多勵志小故事。總之，團隊組成了，大家聚集在一起，非常感謝，他也要與大家分享，「蔡總統告訴我，人都你找、你指揮、你負責，事也都你決定、你推動、你負責。現在我已經組成，大家願意跟我一起，都是我負責，我就要各位共同負責、一起努力」。

蘇貞昌說， 我們是一個團隊，請大家從負責的角度和崗位，為團隊加分，不要減分，不要給團隊增加任何難度，是大家共同合作而非拉扯，橫向要協調配合，縱向要追蹤管制。在蔡總統領導下，賴清德院長努力，團隊一起已經擘劃推動很多事，他完全接受，也覺得非常好，請大家繼續努力，讓該做的如期如質完成。但若經民意檢驗反應，以及真正做下去後，也不是僵化不動，如果各位做的任何事，經實證或推動後，碰到任何情況，覺得怎樣會更好、更接地氣、更符民意、更少民怨、更增加效能，都請各位能夠就這樣來做。

他表示，非常期待「簡政便民」，在便民方面，要以人民角度思考問題，若用心再好，但不是從他的角度思考，人民只有不高興和不接受。他請政務官都能走到第一線，是要解決問題，不是只有點出問題；是要能解決問題，不是要製造問題。

蘇貞昌說，時代不同了，我們做這麼多，但這次看到，有些人民並不知道，要讓人民知道的方法，不是等到歲末年終買報紙半版廣告，這已經落伍了，現在直播的時代，手機都可以馬上傳播，請所有同仁督管帶動自己的部會，第一時間所有事情不要讓人家不知道、默默做，而要讓人民知道我們在為人民做什麼，既然要讓人民知道，就不能看不懂、不了解，要非常直白、一目了然、一聽就懂。

他強調，我們要用新時代方法，請大家與時俱進，希望大家能夠從這方面，讓人民開始看到我們真的有做事、會做事。

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