陳良基留任科技部長談心哽咽：知道要離開 心都被撕裂

2019-01-14 14:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕直到內閣名單公布前才敲定科技部長陳良基留任，他哽咽著說，知道要準備離開科技部時，心裡都被撕裂了，但是因為接到科技業許多反彈電話，自己也還有在科技部要推動的工作，最後終於成功留任，他也稱這簡直是奇蹟發生，「基哥2.0正式啟動」。

陳良基今天在科技部舉行「基哥與科技部有約」活動，與科技部同仁分享從答應擔任教育部長後又選擇留任科技部的心路歷程，他抱著當初從教育部到科技部時，教育部同仁送給他的紫色獨角獸娃娃「奇奇」走進會場，才剛拿起麥克風致詞，就哽咽地說不出話來。

他說，上禮拜五被蘇院長徵詢擔任教育部長時，聽到院長說了不下10次的拜託，當下真的覺得自己必須要答應，承擔更重大的責任，但是其實自己心裡都被撕裂了，晚上參加院長賴清德的晚宴時，臉色也很難看，吃了什麼都不知道。

陳良基表示，隔天清晨6點教育部人員就到他家去了，要簽署一些文件，他一邊規劃教育部的布局，一邊也接到許多科技業的電話抱怨，科技業有相當大的反彈，科技業最大的抱怨就是，政府到底有沒有要重視科技？一年換一個部長，雖然他自己做得好可是沒有撐得夠久，他一邊寫著要跟院長報告的事項，一邊掉眼淚。

直到週日內閣名單公布前，陳良基終於確定可以留任，他說，後來禮拜天下午3點半跟院長蘇貞昌碰面後，到了4點，終於確認可以留任科技部，當時院長說，報紙頭版都登了，你的照片頭登了這麼大，要來想個辦法解決；陳良基也說，他會一起承擔外界可能的批評，也會把心路歷程告訴外界。

接下來在科技部要推動的工作，陳良基指出，當初從教育部來到科技部時，就寫下要推動基礎研究、創造在地價值；深根創新、以摩爾定律思考；科普奠基、連結未來世界；陳良基表示，接下來要努力的工作，基礎研究還是重要關鍵，持續深根，今年開始基礎研究經費以10%成長，成長要有成績，也需要同仁協助深根基礎研究，包含基礎研究卓越中心再深化。

陳良基指出，第二個部分是摩爾定律思考，整個翻轉跳躍速度要更快不只要跟上，還要看破未來的翻轉，科技部翻轉跳躍思考，就會讓全國所有部會同時翻轉跳躍，要為全國規劃科技發展藍圖。

陳良基說，第三則是人才培育部分，大學校長會議中談到博士及人才培育計畫，預計今年就能順利推動，陳良基也詢問現場同仁，擠出這樣的目標，科技部到底歡不歡迎他回來？現場響起熱烈掌聲。

最後陳良基表示，希望給所有科研人員知道政府對科技的投入、對科技長程的經營、對科技立國有所期待，希望科技部可以持續讓好事能夠發生。

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