請相信他是一生追求理想的人...蘇貞昌這句話打動鄭麗君留任

2019-01-14 13:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕文化部長鄭麗君今日出席行政院聯合交接典禮受訪表示，蘇貞昌院長在電話中非常懇切邀請她留任，也承諾支持文化部和文化政策，蘇院長當時更說「請我相信他是一生追求理想的人」，這句話真的很令人感動，最後決定留下來為藝文界做事。

鄭麗君今日說明留任的心路歷程，她提及，其實在賴清德院長提總辭時，她曾向賴揆2度請辭，因為敗選內閣要一起承擔政治責任，另外則是文化部階段性任務已完成，所以當時表示應離開政府團隊，回到民間服務。

鄭麗君指出，但她也看到社會各界、藝文界連署，以及同仁的不捨，感覺似乎自己責任未了，了解到民眾連署「不是希望我們來做官，而是希望我們來做事」。

鄭麗君說明，文化部推動2年7個月文化政策以來，未來需要再突破的話，文化部不是只是文化治理，而是整體視野必須擴及國家、社會之中，這必須有行政院高度的推動。

鄭麗君坦言，文化部許多重大政策，需要行政院的高度一起推動，才能回應民意期待，蘇院長3次致電給她，「最後蘇院長在電話中非常非常懇切表達說，會全力支持文化部政策」。

她提及，「蘇院長當時有提到一句重要的話，蘇說他一生追求理想，也有這個決心帶領我們一起努力，他跟我都是追求理想的人，請我相信他。」

鄭麗君指出，請我相信他是一生追求理想的人，這句話真的很令人感動，蘇院長更說「麗君我跟你一樣，都是一生追求理想的人」，尤其有蘇院長的支持，留下來才能回應社會各界的期待。

鄭麗君說，她真的很感動，回蘇院長說「我願意相信院長的支持」，最後決定留下來回應民意，繼續為藝文界做事，也會完成社會各界對文化政策能夠落實的期待。

鄭麗君談及，她在電話中有向院長報告，未來一年文化部要推動的幾項重大計畫，蘇院長在大方向都有支持，包含空總、華山及成立文策院的充足預算等相關計畫，未來都會進一步討論。

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