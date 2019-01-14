陳其邁：蘇揆裁示成立中央地方建設協調會報

2019-01-14 12:56

〔記者李欣芳／台北報導〕蘇內閣要加強與各縣市的協調與地方建設等合作，新任行政院副院長陳其邁今天中午表示，行政院今天臨時院會，新任行政院長蘇貞昌裁示未來要成立中央地方建設協調會報，未來各縣市首長有地方建設需求，透過中央協調會報把意見、預算、資源整合，提報行政院院會，政院將加快效率整合。

被詢及會支持高雄市長韓國瑜的政策嗎？陳其邁說，韓國瑜會做盤點，有些是延續性政策，譬如捷運路網，韓也提到橋頭科學園區，這都非常重要，地方建設是不分藍綠的，蘇院長今天在院會裁示未來要成立中央地方建設協調會報，希望高雄市把清單處理好，中央來配合，一起讓高雄或國家更進步，行政效率更高、更貼近民意。

參選高雄市長落敗的陳其邁北上擔任副閣揆，陳其邁今天在行政院臨時院會後受訪時說，政府的施政一定要人民有感，從這次的選舉也學到很多教訓，要怎樣通過人民心裡，「我們要追著人民跑」，施政要更有感。更接地氣。

「高雄是我的故鄉，我永遠心都會放在高雄，在台北觀照的是全國，不管中美貿易或兩岸嚴峻挑戰」，他會用盡力氣協助蘇院長推動政務。

至於與蔡總統關係良好的陳其邁，未來是否擔任蔡總統與蘇揆的潤滑劑？他說，雙方本來就有直接溝通管道，沒有什麼潤滑劑的問題。

對於陳其邁、林佳龍等人入閣，遭在野黨批評是「敗選者聯盟」，陳其邁說，他會把這些酸言、譏諷或批評放在心裡，永遠記住，會更謙虛面對民意，也會更努力實踐夢想與價值，台灣是大家共同家園，應共同團結，謝謝指教，他會虛心受教。

至於如何接地氣，陳其邁說，他有想法，但還是要與部會、政委討論，好的政策除了要接地氣，最重要是減少民怨，網路只是一種工具，和社會溝通非常重要，政策溝通不是過年到了登廣告，吃飯很多人都在滑手機，這是很普遍，善用工具溝通很重要。

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