回鍋不是爭卡管清白 潘文忠：為過去政策全力以赴

2019-01-14 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對回鍋擔任教育部長，教育部長潘文忠今日出席政院聯合交接典禮會後受訪表示，因為很多政策規劃有深刻參與，蘇院長上任也覺得要落實政策及照顧孩子，時間上希望計畫能快速有效落實，這是重大責任，自己覺得要為過去所規劃政策全力以赴，再次被邀請出任，自己責無旁貸。

對於是否因管中閔已就任台大校長，所以才選擇回任教育部長？潘文忠提及，台大校長遴選案在遴選過程中，確實產生很多爭議，自己也覺得這爭議反讓大家看見大學遴選制度缺失，當時自己對很多辦法去檢討，對於大學自主、校長遴選資訊能充分公開，讓學校能達到選拔最優秀人才方式。

針對回任是否是為爭取卡管清白？潘文忠強調，這沒有什麼要去還原、還白，教育就是為台灣孩子在努力，重點是要往前做，有這麼多重點要執行，身為教育部長當然有責任為人民和孩子在教育上做努力。

潘文忠也提及閣揆蘇貞昌日前請他回任的甄詢過程，他表示，蘇院長過去就是他的老長官，蘇院長在教育及文化上也很客氣聽取大家建議，他自己過去都扮演這樣角色，因為時間很緊促，蘇院長也認為政策必須延續及落實，在組閣過程中再次被邀請出任，自己也責無旁貸，因過去規劃政策有機會落實是善盡教育人的職責，「自己對教育抱持很大熱愛！」

對於幼托公共化政策，潘文忠談及，台灣面對少子化問題應提出有效做法，之前自己任上也參加相關政策規劃，後續推動希望能夠達成目標，非常樂意跟相關縣市做相關討論，要讓年輕人敢生敢養。

潘文忠指出，108年課綱對學生學習有非常重大的改變，讓學生可更自主探索，富含體驗精神，目前課綱已審議到一定階段，其實自己以前推動108年課綱，在教科書發行、教學現場、設備設施上，近幾年預算及政策都有安排，後續將全力與各縣市學校、第一線教育人員進行，一路走來最重要的是學生學習主體要被彰顯，這是新課綱最重要的規劃。

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