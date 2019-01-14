彰縣校長擬重新遴選 民進黨團轟王惠美：吃相難看

2019-01-14 12:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕近來備受爭議的彰化縣國中小校長遴選議題持續升溫，新縣府不買單，民進黨彰化縣議會黨團今天召開記者會，強烈抨擊出身教育界的縣長王惠美藐視教育體制，要求不要用政治力干預校園人事與遴選專業，儘快恢復遴選公告。

民進黨團主張依法行政是教育界出身的新縣長王惠美行事作風，今年12月4日已完成校長遴選公告就是依法行政，籲請新縣府不要言行不一，用政治力干預學校校長遴選，成為教育界的笑柄。

黨團總召尤瑞春說，新縣府任意改變既定的中小學校長遴選結果，讓校長用教師的身分代理校長職務，不只校長權益受損，各校的學校運作與學童權益同時都受影響。

副總召黃盛祿表示，新縣府不滿意依照體制行事的遴選結果，否定遴選名單而要重辦遴選，會給人聯想成是不是有特定人選、是不是要在重新遴選前這期間，要校長們各顯神通尋找人脈，籲請新縣府要破除外界不當聯想就要立即恢復遴選公告。

黨團幹事賴澤民痛批重新遴選校長權益不受損是公然說謊，他說，新縣府吃相難看，政治力干預毀損教育體制，校長被欺凌，成為全國笑柄。

縣議員賴清美、陳秀寶、楊妙月、李成濟、張欣倩、葉國雄等人要求新縣府台灣是法治社會，非人治社會，不要一意孤行踐踏教育體制。

同樣教育議題，黨團質疑學校校園保安和營養午餐的延續性，2位課督代表教育處長列席，因無法當面回答黨團問題，課督指出，「上級長官沒有授權我們回答」，我們是來帶意見回去討論。黨團質疑新縣府看貶民進黨議員，不尊重議會，陳秀寶說，新縣府敷衍黨團記者會，要帶問題議員直接找處長就行，何必勞動課督代轉意見，縣府不把民進黨議員看在眼裡，讓人無法接受。

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