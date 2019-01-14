苗栗2藍委尋求連任 徐定禎動向受關注

2019-01-14 12:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕下屆苗栗立委選戰悄然起跑，現任國民黨籍第二選區立委徐志榮原傳出將退出戰場，但日前他在臉書PO文表示將「參選2020立委連任」，現任國民黨第一選區立委陳超明也表態將「繼續為地方耕耘」，而此次獲民進黨禮讓投入縣長選戰的無黨籍徐定禎，曾語帶保留稱「2020戰士沒有選擇戰場的權利」，也為選戰埋下伏筆。

苗栗第二選區（頭份、三灣、南庄、苗栗、頭屋、獅潭、公館、大湖、泰安、卓蘭）山線地區立委徐志榮，原地方傳出他退意堅決，無意再戰下屆立委，然日期徐在臉書PO文表示，「 原以為階段性任務已完成」，但地方及黨部勸進聲不斷，故「為鄉親、為黨肩負重責大任」，決定繼續爭取連任。

苗栗第一選區（竹南、後龍、造橋、通霄、西湖、銅鑼、三義、苑裡）海線地區立委陳超明，此次縣長選戰賣力輔選，選後也動作頻頻，與縣府、各公所密切合作，持續爭取建設，展現十足企圖心，日前他也跟進徐志榮向媒體透露，會繼續參選、繼續為地方耕耘，也期許黨內能有共識。

而此次挑戰縣長選戰失利的徐定禎，雖敗但未傷元氣，也順勢打開全縣知名度，卸任頭份市長後的下一步備受矚目。徐定禎曾表示，只要獲得資源支持，「戰士沒有選擇戰場的權利」，他願意為地方而戰，也為台灣而戰，「不論是站在哪個角色，不會缺席2020」。儘管未明確表態參選，在地方仍是動見觀瞻。

相較藍營布局大勢底定，民進黨則尚無人選，但地方評估，前苑裡鎮長杜文卿、現任行政院中部辦公室副執行長吳宜臻，在地方皆擁有基本盤，有望再披戰袍。

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