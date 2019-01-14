新內閣「複製貼上」？ 鄭運鵬：與馬政府交接比例無異

2019-01-14 12:19

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌所領軍的「蘇內閣」今走馬上任，卻因閣員大部分留任被國民黨譏是「複製貼上」；對此，立法院民進黨團書記長鄭運鵬指出，新內閣首重「接地氣、會做事」，初期笑罵由人，但須儘速做出成績，贏回國人支持。鄭並拿出馬政府執政時期的內閣交接名單，強調過去毛治國交接給張善政時，變動幅度與本次差不多，在希望儘速上手的情況下，本次閣員變動並未特別多或少。

鄭運鵬表示，新內閣最重要的特色是接地氣、會做事。接地氣部分，希望新內閣聲量要大，不論是對政策的說明、捍衛，或是對抹黑的澄清，新團隊內有許多卸任的縣市首長，希望秉持過去的戰鬥力，不論是在網路或實體世界都是。會做事部分，希望能快速上手，先想好、再做好，並執行細膩，讓人民有感。

鄭運鵬強調，民進黨身為執政黨，面對去年九合一大選挫敗，必須體認的是，新內閣不論是被如何看待，台灣不缺唱衰的人，初期笑罵由人，儘快秉持著接地氣、會做事這兩項要點做出成績，趕快把施政滿意度找回來，贏回社會、國人的支持，這段時間的批評馬上就會過去，這是當務之急。

鄭運鵬說，我們已培養成熟的中生代，也承擔重任，包括新任副閣揆陳其邁及交通部長林佳龍，相信大家對於他們的能力、政治上的能量，都有目共睹，要善用他們成熟的政治及政策能力，要敢說敢做，告訴大家政府做了什麼。

針對財政內閣留任，鄭運鵬認為，這幾年財政狀況不錯，有歲計剩餘，政府希望透過任何形式，來幫助台灣的經濟與弱勢，財政內閣的留任，相信可以儘速讓大家安定，尤其是農曆過年前，對於穩定金融秩序有很大的幫助。至於經濟團隊的留任，能把經濟紅利落實到勞工朋友身上，對此我們仍是有信心的。

對於去年底的敗選，鄭運鵬指出，很大的原因是政策擬定、執行不夠細膩，魔鬼藏在細節裡，就他觀察，蘇貞昌素有「魔鬼士官長」之稱，所有細節都緊盯到位，蘇在睡前桌上會貼滿便利貼，代表每個細節，須都交代到位，才會安心睡覺，針對過去處理不好的細節，以蘇的執行力，相信能儘速上手。

針對國民黨團嘲諷新內閣是「複製貼上」，鄭運鵬也拿出過往內閣名單，強調大部分民選之後的內閣改組，尤其是選舉過後，內閣成員有變動的大多是7至10位，在希望儘速上手的情況下，本次改組的幅度並沒有特別多或少，過去毛治國交接給張善政時，也大約是這樣的比例。

針對媒體詢問，怎麼看待教育部長潘文忠回鍋一事，鄭運鵬說，潘願意回任，表示過去大家對於他的中等教育、教育改革是有信心的，且潘對於教育政策仍保有熱忱，知道自己要面對的政策爭議為何，接下來潘到立院備詢時，一定會被問到相關問題，相信潘已了然於胸，且有信心面對各方質疑。

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