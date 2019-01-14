三月中訪美 柯文哲7天行程走訪4城市

2019-01-14 11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲預計今年三月訪美，近期傳出他悄悄成立「國際政經戰情室」，成員囊括藍綠色彩，包括北市府副發言人陳冠廷、北市府秘書處主任研究員李縉穎、陳建璋等三人都是成員之一，工作內容除了要分析國際情勢外，3月訪美行程更是戰情室的實兵操作處女秀。

不過柯文哲今早受訪對此僅說，身為市長，本來就要監看國際、中國等局勢，還有整個國內的經濟走向，因此在十一樓（市長室所在樓層）有專門彙報的機構。至於三月訪美「會不會發表演說？」、「演說內容會不會超過城市外交範疇」，柯則說，客隨主便，幕僚還在跟每個地方排行程，且他還沒發表演說，笑問媒體「你怎麼知道？」

陳冠廷表示，其實沒有實質上的戰情室，只是幕僚團隊都會整理不同局處的重要資訊彙整給市長，包含國際、內政情勢等，讓市長掌握，包含所有國際重要情勢都會蒐集，像是東亞各國情勢，特別是日、韓等理念相近、地理位置接近，政經情勢和我們緊密接觸的國家。

對於外界解讀戰情室就是為了2020布局，陳冠廷說，身為首都市長，本來就必須要和各國駐地、外交單位、商業單位有非常緊密的交流，這是他的工作內容之一。

陳冠廷還說，行政院也有相關輿情、國際情勢的周報、日報，包含總統府也有，這都不是新的事情，但必須持續去做。他強調，六都，特別是重要的都市首長都必須要有國際觀，中央部會也都會有相關幕僚做同樣的事情，如果沒有，更應該要好好促成，好讓首長可以和國際接軌。

此外，據透露，柯文哲訪美已確定在三月中，行程以美東為主，總計七天，除訪華府，還包括東岸大城紐約、波士頓、亞特蘭大等地，主要拜訪當地生技、新創產業，也會和當地留學生、僑界進行交流，另外也不排除可能會在華盛頓安排演說。

陳冠廷說，這次訪問美國，重視的是實質產業交流，包括生技、新創、學界等交流，這才是我們重視的，不是比規格，而是比內容。

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