接任黨秘書長 羅文嘉：民進黨品牌形象出了問題

2019-01-14 11:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨天宣布邀請已淡出政壇已久的前立委羅文嘉，接任民進黨新任黨秘書長。羅文嘉今上午於水牛書店接受媒體訪問表示，民進黨現在碰到的問題，就是「品牌形象出了問題」。作為黨秘書長，他要找出黨品牌形象的問題，在產品下次會被「購買」的一年時間內，不要再讓民進黨品牌耗損的事情發生。

羅文嘉表示，他已經離開政壇九年、種田七年，很多人會問他為什麼選擇回來，他坦白說，不是為了民進黨、卓榮泰、或是蔡英文，他是為了他的孩子，以及和和他一樣的父母，他希望他的下一代，在未來很長日子中，還能夠自由地呼吸空氣，沒有恐懼講自己想講的任何話，持續享有以前人不斷努力累積下來屬於台灣的民主成果與生活價值。

羅文嘉指出，民進黨從二年前獲得這麼多支持，但之後卻迅速減少，這一定會有「屬於自己」的原因。如果不能找出這些原因並解決，只把問題歸因於其他原因，只能含淚、殘酷地接受下一次失敗。他回到民進黨後，會用科學理性的分析，包括政治民調、市場分析、學術分析，以各種管道，找出可能原因，再找出方案。

羅文嘉指出，所有政黨都是一個品牌，民進黨現在碰到的就是「品牌形象出了問題」。品牌形象為何快速墜落，他要找出原因。品牌形象出問題，就會影響產品和市場，加上民進黨主要競爭品牌的國民黨其實沒太大改變，這就是這兩年有不是原來政黨的品牌或個人出現，且在市場上獲得一定認同的原因。

羅文嘉說，作為民進黨秘書長，他的工作就是要找出品牌形象問題，在產品下次會被「購買」的一年時間內，不要再讓民進黨品牌耗損的事情發生，謹慎處理會影響品牌重建的任何言行。中央黨部應該要作為平台，當有件事情可能影響品牌形象，要去溝通協調。

羅文嘉表示，除了減少耗損還不夠，還要尋找有什麼東西，能正面提昇政黨品牌形象。品牌形象創造是日積月累，需要比較長的時間，不太可能在一年內達成。若他能在這段時間把這套專業的作業流程，留在民進黨運作中，也能幫助政黨面對訊息萬變時代改變。而現在政治人物最大的問題，就是和社會脫節。

被問到未來是否擔任與獨派之間的溝通橋樑？羅文嘉說，他會設定和社會所有力量都建立橋樑。很多人的思考是藍綠競爭，但他的思考是「台灣與和中國獨裁力量的競爭」，因此所有能夠一起抗拒來自中國獨裁政權的人士、力量、團體，都是民進黨要建立橋樑的對象。

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