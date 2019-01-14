不要再對九二共識存幻想 賴清德：台灣應團結面對中國威脅

2019-01-14 11:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長今日舉行聯合交接典禮，蘇貞昌領軍的「蘇內閣」走馬上任，卸任的前行政院長賴清德致詞提出三大面向，呼籲應進行憲政改革、台灣的政黨應建立以國家利益為優先的政黨文化，台灣更應團結共同面對中國威脅，對習近平所提一國兩制的九二共識，不應再存有幻想。

賴清德提及，台灣面對詭譎多變世界局勢，尤其是中國無所不用其極打壓台灣，台灣內部有許多問題亟待解決，這種狀況下內閣必須全力以赴外，有3個層面問題台灣社會必須誠實面對、共同解決，台灣才有辦法長治久安。

賴清德指出，第一面向是「憲政改革」，單就憲政體制而言，不論未來要走向總統制、內閣制或雙首長制，都一定是要維護雙首長制精神，國會議員應考慮兼任內閣部會首長，才有辦法兼顧行政院及立法的落差，才能有效與民意接軌，並提高行政效率。

第二面向是台灣的政黨應建立以國家利益為優先的政黨文化，國人都希望政府拚經濟，政府也以拚經濟為優先政策，行政院最近通過歡迎台商回國的專案計畫，而美中貿易衝突提供很多機會，可以讓台灣回國，但政府即便做更多努力，如果沒辦法與美國簽定自由貿易協定，沒有辦法加入CPTPP區域經濟組織，都會有關稅障礙，這會讓台商回國事倍功半。

賴清德認為，如果台灣沒有辦法參加或簽定貿易協定，台灣企業要經營會增加更多困難，過去美豬、美牛要開放，在野的國民黨反對，當國民黨執政後，又變成在野的民進黨反對，今天是語重心長，希望政黨建立國家利益至上的政黨文化，這樣才有機會加入區域經濟。

賴清德指出，台灣應該要團結共同面對中國威脅，中國國家主席習近平最近公開提出「習五點」，清楚指出九二共識就是一個中國原則，沒有任何模糊空間，也只有「一國兩制」一條路，在此狀況下任何政黨都不應再存有幻想，面對這麼重大事情，台灣社會應共同面對團結，解決這個問題。

兩岸問題複雜且大，起始點在台灣，只有台灣團結沒有政黨利益，只有台灣國家的利益，共同面對這個問題才有辦法，如果各個政黨各自解釋九二共識，過去九二共識有沒有一中各表，有政黨認為有，有政黨認為沒有，現在已變成九二共識各自表述，這對台灣團結沒有任何幫助。

今天特別向台灣社會報告，面對中國威脅台灣應該坐下來團結，如果台灣不團結，這問題將無法解決，台灣的機會皆一點一滴流失，當台灣有辦法團結，台灣的國力才會越來越壯大。

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