賴清德卸任：我現在笑容比蘇院長還燦爛

2019-01-14 10:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長今日舉行聯合交接典禮，蘇貞昌領軍的「蘇內閣」走馬上任，卸任的前行政院長賴清德致詞表示，蘇院長成功延攬3位直轄市級人才，他要為蘇院長加油，「我現在笑容比蘇院長還燦爛！」

賴清德指出，首先要感謝蔡英文總統對他的信任及支持，一年多前挺他北上做實事內閣，能夠與政院團隊報效國家、服務人民，這是我畢生榮幸，但大家都清楚民主社會，人民才是國家主人，必須尊重及接受人民的決定，同時也必須落實責任政治精神，因此他扛起政治責任提出總辭。

賴清德提及，今天在陳建仁副總統監交下，把棒子交給蘇貞昌院長，要祝福蘇院長帶領的執政團隊，未來做事平安順利，做起事情接地氣，重新贏得台灣社會信任與支持。

賴清德表示，他對蘇院長帶領團隊有很深期待，一方面是蘇院長備受蔡總統所肯定，另一方面蘇院長有經驗、魄力和執行力，做事更是劍及履及，上週五蔡總統公布院長人選後，蘇院長馬上捲起袖子、彎下腰接地氣，短短時間內成功延攬3位直轄市級人才加入團隊。

賴清德說，包含陳其邁、林佳龍、李孟諺，以及原來市府和行政院團隊，蘇內閣團隊接地氣的成分更甚以往，要感謝蘇貞昌院長勇敢承擔，台灣有許多人無時無刻都在為你加油，「我現在笑容比蘇院長還燦爛，蘇院長加油！」

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