誰對林洲民咆哮？ 柯P：問林洲民啊！

2019-01-14 10:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市都發局前局長林洲民昨說，當初他「被辭職」是個歷史錯誤，「歷史會記錄這個不愉快的句點」，台北市長柯文哲是他看過最認真的市長，但大巨蛋案，柯卻被蒙蔽了。外傳柯文哲想邀林洲民回任北市府，但林洲民昨表態不會回去。柯被問及「誰對林洲民咆哮」時則無奈回說：「問他（林洲民）啊！」

對此，柯文哲今早在市長室外受訪重申，一開始就知道不管過不過都是謠言滿天飛，所以他堅持審查時要錄音錄影，甚至網路直播，在社會大眾的注視之下，把可能出的問題降到最低。

至於文化部長鄭麗君確定留任，媒體問柯會不會擔心北市府又要和中央槓4年？柯脫口「不會吧，最多到明年」，因為任期只到明年5月而已。

媒體追問柯言下之意是指總統蔡英文不會（連任）？柯僅呵呵笑沒有回應。

此外，林洲民昨也指當時北市府為了把他從都發局長位置挪開，甚至有些人對著他咆哮、拍桌，指他不在，大巨蛋會比較順利，賣價會比較高，柯被問及「誰對林洲民咆哮」時則無奈回說：「問他（林洲民）啊！」

柯說，大巨蛋紛擾這麼久了，對他來講，那就是以前留下的共業，「坦白講我心中也是圈圈叉叉，只是說都已經這樣了，就要想辦法解決，但要解決一定爭議很多，這怎麼辦，只好公開透明啊。」

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