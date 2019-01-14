新內閣「複製貼上」？ 綠委：軟體更新成2.0版

2019-01-14 10:33

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今正式走馬上任，因管案去職的前教育部長潘文忠回任教育部長，文化部長鄭麗君等逾三分之二部會首長留任，被質疑是「複製貼上」；對此，民進黨立委許智傑表示，我們可以是軟體更新變成2.0版，相信蔡總統與蘇院長之間會有很好的默契，未來則應給中生代多點機會，讓民眾有更好的期待。

許智傑指出，國民黨批評新內閣是「複製貼上」、「換湯不換藥」，其實我們可以軟體更新，全部升級成2.0版，所有內閣成員只要有新默契，就會有新的做法跟想法，再重新啟動，做出符合民意的改革，相信這次蔡總統一定會和蘇院長有很好的默契，期待新內閣有好表現。

針對內閣人事，許智傑說，比較特別的應是林佳龍跟鄭麗君，林曾擔任直轄市首長，行政能力、整體思考能力跟交通建設經驗應都具備，至於讓蘇院長三顧茅廬的鄭麗君，也跟他認識許久，許盛讚鄭做事扎實、積極，在文化界頗受好評，留任也讓文化界一致鼓掌叫好。

對於回鍋教育部長的潘文忠，許智傑認為，潘的個性跟他當部長任內都很穩健，雖然卡管爭議讓潘下台，但管案目前在台大也是有些爭議，因此不能怪潘本人。他認為，潘符合蘇內閣可以立刻上手、做好溝通、接地氣等條件，回任滿不錯。

至於黨秘書長羅文嘉，許智傑說，羅本身是野百合時代的人，也算是中生代，羅的能力跟表現都相當好，雖然羅回鍋讓他感到意外，不過相信羅的能力可以得到我們很大的期待，希望能表現得很好。

許智傑說，目前國民黨跟民眾覺得改革不夠大力，就是有很多人留任，他認為應先穩定政局，副閣揆陳其邁、秘書長李孟諺以及黨的羅文嘉都是中生代很好的人選，未來蘇內閣穩健上路後，對中生代的拔擢機會可以再多一點，讓民眾感覺更新鮮、更好，更有期待。

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