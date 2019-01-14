余天悔踏入政壇 李亞萍：想加入討厭民進黨

2019-01-14 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕即將投入三重區立委補選的民進黨新北市黨部主委余天，今天上午和太太李亞萍接受「蔻蔻早餐」廣播專訪，余天感嘆，很後悔踏入政壇，李亞萍忍不住抱怨，民進黨派系多，很多人紅著眼睛搶位置，她想加入「討厭民進黨」。

李亞萍表示，民進黨越看越像國民黨，國民黨越來越像民進黨，國民黨已經穿上布鞋、草鞋，民進黨反而穿上皮鞋，講話文謅謅，老百姓又聽不懂。她認為，很多事情應該接地氣，民進黨很多人不知道什麼是地氣，地氣跑到哪裡去？一天到晚穿西裝，領帶打得跟真的一樣。

李亞萍說，她恨民進黨很多地方的作風，包括許多人紅著眼睛搶位置，比國民黨來台灣的時候搶地還嚴重，派系問題嚴重，一下子這個派起來不滿、一下子台獨不滿，就想把民進黨再拉下來，真是不爭氣、不成氣候。她半開玩笑說，想加入「討厭民進黨」，並不是討厭全部，而是某些部分。

被問到如果當選，兒女是否會進辦公室工作？余天承諾，「不會，我不會用他們，我不會讓他們去。」他說，第一次當立委也搞不清楚裡面的「眉角」，當時兒子沒事，就叫他到立法院實習，擔任第一屆立委的前半年，狗仔隊一直跟拍，從立法院跟到家裡，都沒有什麼事情，後來才找到余祥銓。

余天坦言，在政治圈已經11年，政治這條路他很後悔，真的滿後悔踏入政壇，本來唱歌唱得好好的，為什麼黨中央想到要徵召他呢？

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