投入三重區域立委補選 余天爆：鄭文燦叫我選

2019-01-14 09:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市黨部主委余天接受黨中央徵召，將投入三重區立委補選，余天今天上午接受「蔻蔻早餐」廣播專訪時，表示自己原本屬意太太李亞萍參選，但李亞萍來不及遷戶籍，最後協調小組召集人鄭文燦，還是打電話叫他去選。

余天表示，沒想到前立委高志鵬的案子會這麼快定讞，當時他和李亞萍討論後說：「要不你去選吧！」

李亞萍說，余天知道她會反對他參選，才故意說：「要不然你去選啊！」把她拉下水。

余天表示，本來他是屬意李亞萍參選，因為家裡都是太太在講話，他相信如果到立法院，應該也很會講話。不過，因為李亞萍的戶籍不在三重，現在遷戶籍也來不及，原本太太一直反對他參選，黨中央曾致電表示，協調小組要找三重地區幾位有意願的人來談，他說：「你們去商量吧！有適當人選就用他們，給年輕人機會。」並表明會全力輔選，不過後來黨中央還是打電話叫他去。

主持人周玉蔻追問，「黨中央是誰？」余天回應，「鄭文燦啦！他叫我選。」

被問到國民黨文傳會副主委鄭世維可能是對手？余天回應，如果這樣要更加努力， 三重的選民不管藍綠對他們而言，都有一份很重的情感，「一張票、一世情」，三重區他很有把握，第一次選舉已經跑透透，後來不小心被高志鵬「騙」去當不分區立委，未來希望黨中央全力支援，至少辦幾場造勢晚會，中央黨部要出點錢。

周玉蔻問，「小英輔選有幫助嗎？」余天說：「我還是會找她。」

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