遠超5成機率選總統 張善政2月中宣布

2019-01-14 09:40

〔記者林良昇／台北報導〕2020總統大選群雄並起，前行政院長張善政今表示，他參選總統的意志越來越強，遠超過5成的機會會宣布參選，將在2月中宣布，而他希望以無黨籍的身分堅持下去，不加入國民黨。

已表態有意角逐2020總統大選的張善政今早接受廣播節目專訪，對於未來參選規劃及有無可能與國民黨合作，張善政表示，國民黨已經這麼多人在選，誰會贏也看不出來，不管國民黨選出誰，他盡量把聲勢培養出來，不讓國民黨忽視他的存在。

張善政坦言，他不可能影響國民黨，因為國民黨自己已經很擠了，不會跟一個黨外人士一起做民調，「張善政在他們眼光裡面可能只是搗蛋的人吧」，只能盡其在我。

張善政強調，他希望以無黨籍身分堅持下去，大概不會入國民黨，畢竟經過這段時間，他發現國民黨的刻板印象在年輕人心目中還是沒有改變，加入國民黨，對於爭取年輕人支持度不見得有好處。

對於與其他政黨合作，張善政認為，民進黨過去幫了台北市長柯文哲，造成心腹大患，心胸不可能那麼開放，所以找他的機率是0，無黨籍跟無黨籍合作比較有可能。張也認為，柯文哲參選2020總統的機率比不參選還要高，柯可能會覺得不出來白不出來，因為藍綠兩黨的人都比不上他。

有自稱柯粉的聽眾提及，張善政應與柯文哲合作，柯繼續當市長，讓張選總統，張善政聽了則說，柯不出來選總統，但柯粉支持張善政，這是很好的點子，但他也不能強迫柯不出來選。

張善政也說，前陣子他透露慎重考慮參選總統，就有很多人說要當他的志工，遠超過他的意料，外界給的回應是很溫暖、正面的，經過這段時間，他選總統的意志越來越強，遠超過5成的機率會宣布參選，2月中就會宣布。

此外，對於內閣改組被藍營譏為「失敗者聯盟」，張善政認為，任何一個國民都不該主動看衰政府，要希望政府有表現；民進黨在成功時，容易被沖昏腦袋，但失敗時會非常冷靜，反彈力量會非常強，國民黨應該要戒慎恐懼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/