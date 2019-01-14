九合一大選民進黨民調失準 余天：應深切檢討

2019-01-14 09:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕將投入三重區域立委補選的民進黨新北市黨部主委余天，今天上午接受「蔻蔻早餐」廣播專訪時，被問到九合一大選的民調結果失準，新任黨主席是否該徹查？余天認為，應深切檢討。

余天表示，民進黨經過11月24日選舉大敗，真的要深切反省。黨中央很少聽到民眾的聲音，民進黨沒有接地氣，政務官自己想到什麼東西就獨自發表，沒有跟部會和基層溝通。

主持人周玉蔻詢問，參選新北市長失利的行政院長蘇貞昌，選前中央黨部指和對手侯友宜的差距小於1%，結果蘇貞昌輸了30萬票，新北市有沒有做假民調？

余天說，新北市沒有做民調，民調是中央黨部做的，最後結果輸30萬票，「這個有點想不到」。 蘇貞昌和他都跑得很勤，選舉結果是完全想不到的，「就是中央的問題」。

余天談到，曾向蔡英文總統建議，當年就職典禮時，民眾掌聲最大的就是司法改革，「有沒有做呢？」改革進度應該讓所有民眾知道，不是讓立委自己研究就好。

周玉蔻質疑，民調失準的問題，民進黨中央到現在沒有給一個答案，過去的選對會成員難道離職走人就沒事？

余天表示，應該深切檢討，新任主席卓榮泰應該針對這一點查清楚，雖然黨中央都知道，11月24日是很艱困的選舉，但為何民調做出來結果是這樣？

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