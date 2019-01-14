國軍手機APP啟動後卻沒作用 專家憂心資安已有漏洞

2019-01-14 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕國軍為防止營內機敏資料外洩，官兵的智慧型手機需要安裝「國軍智慧型手機管理軟體（MDM）」APP，此程式會限制拍照、打卡、定位等功能，不過先前曾傳出MDM軟體無法限制iPhone的iOS系統，且該軟體需要官兵自主開啟。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文指出，他有親戚在國防部電訊發展室受訓，手機安裝MDM軟體後還是能拍照打卡，強調該軟體需要持續更新，否則未來將衍生資安問題。

根據《蘋果日報》報導，國軍官兵進營區時必須開啟MDM軟體，完成「上鎖」、停用「照相」、「熱點分享」、「打卡定位」和「藍牙傳輸」的功能，而在離開營區後才可以關閉MDM軟體。但鄭繼文觀察指出，幾乎沒有幾個營區的衛哨有確實檢查手機，有些官兵甚至沒申請就直接擅自攜帶手機，也沒有放在「養機場」進行統一管理，顯示國軍在智慧型手機管理上已產生嚴重紀律問題。

針對鄭繼文的質疑，國防部發言人陳中吉指出，國防部一定會要求部隊加強智慧型手機的管理，並進行突擊檢查，藉此確保各級部隊的資安管制。

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