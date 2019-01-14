各部會未來應接地氣加強溝通 蘇內閣今上任「衝」

2019-01-14 07:53

文化部長鄭麗君、科技部長陳良基等 逾三分之二部會首長留任

〔記者陳鈺馥、凌美雪、吳柏軒／台北報導〕行政院長蘇貞昌領軍的「蘇內閣」今日走馬上任，行政院昨日公布蘇內閣部會首長名單，因管案去職的前教育部長潘文忠回任教育部長，文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、勞動部長許銘春等逾三分之二部會首長留任。行政院強調，各部會未來應接地氣，加強透過社群網路與媒體，與民眾溝通政策。

徵詢閣員過程 臉書大方公開

蘇團隊昨也親自在臉書示範，以拍攝影片方式，大方公開徵詢閣員的過程及地點，相當接地氣。另蘇揆希望本週就能到立法院拜會朝野黨團，但也強調要尊重各黨團的意願與安排。新、舊內閣今天交接，蘇內閣也將召開臨時院會。

行政院昨召開記者會公布，行政院副院長由前立委陳其邁出任；政院秘書長為前台南代理市長李孟諺；交通部長為前台中市長林佳龍、交通部次長是前台中市政府建設局長黃玉霖；前經濟部次長龔明鑫升任政務委員；農委會主委由副主委陳吉仲升任、農委會副主委由前漁業署長陳添壽接任；新任環保署長為前台北縣副縣長張子敬；勞動部政務次長由銘傳大學法律學系教授劉士豪接任。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，蘇貞昌院長組閣核心理念為「立刻上手、能接地氣、強化溝通、拔擢中生代」，甄選節奏是先洽詢財經首長，爭取表現傑出的財經首長留任，與新內閣一起努力；不過，仍有故宮博物院院長、海洋委員會主委尚未找到人選，將先由副首長暫代首長，待上任後繼續尋覓人選。

蘇內閣人事最終名單昨日才拍板，文化部長人事峰迴路轉，稍早堅辭的鄭麗君，經蘇揆三度懇談，承諾將給予推動政務最大支持，鄭最後決定留任。

蘇三度懇切邀請 鄭麗君不走了

鄭麗君昨天在臉書貼文說，她原本認為，去年底地方選舉後應該一同為敗選負責，加上她在文化部的階段性任務已經完成，因此決定離開。不過，昨天下午面對蘇院長第三度懇切而堅定的邀請，她決定留下來與內閣團隊一起打拚。「各位親愛的朋友，我決定留下來再拚一段。」

至於原要轉任教育部長的科技部長陳良基留任，由前教長潘文忠回鍋，準政院秘書長李孟諺說明，蘇院長考量陳良基在科技部任內表現卓越，更擔任過教育部次長，原請陳接教育部長已獲同意，但消息曝光後，科技界許多人希望科技部長能留任。

李孟諺指出，科技界認為部長換將太頻繁，過去的科技部長一年多就換人，另外，陳任內推動台積電重大投資，3奈米、5奈米投資計畫正在進行，華邦、力晶電各有3千億元投資案，陳良基認為應續留科技部，繼續提升台灣科技界，最後決定留任。

潘文忠昨日對於再「回鍋」出任部長的過程相當低調，強調「再回到教育部，仍覺責任重大，也會將過往所規劃的多項政策，盡全力推動」，會再擇時與媒體及教育界溝通說明。

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