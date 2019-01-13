口譯哥條件差？ 舊影片曝光 金溥聰答詢單字都講錯

2019-01-13 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔曾任外交部長吳釗燮機要，最近被外派至駐美代表處擔任政治組長，卻有些人屢屢質疑資歷不足；有網友翻出了2012年駐美代表金溥聰剛就任時，接受立委蕭美琴以英語質詢，畫面中很明顯無法對答如流，網友質疑，對比之下，趙怡翔各方面條件都相當優秀，相當不解為何金溥聰能當駐美代表，趙怡翔卻不能當小小的政治組長？

民進黨籍立委蕭美琴2012年在國會用英語質詢當時剛就任駐美代表的金溥聰，為了瞭解金溥聰會如何回應美方對台提出的疑慮，蕭美琴選擇用英語質詢，沒想到當時的新任駐美代表金溥聰不只英語講得不太順暢，還頻頻以「請說中文」回應蕭美琴、打斷質詢。

金溥聰有美國德州大學博士的高學歷，但在蕭美琴的質詢當中，金溥聰用英語回話時明顯不算順暢，當他想要表達自己「不精通」英文時，還把「proficiency」講成「probincy」，更不斷以「其他委員」聽不懂為由，要求蕭美琴翻譯自己提出的問題，最後形成蕭美琴用英語提問，金溥聰用中文回答的奇怪局面。

轉發這則2012年質詢影片的網友批評，「（金溥聰）不僅英文爛，外交也不熟」，還有網友認為，駐美代表英文流利應該是基本要件，「這點都不符合竟然還能當駐美代表」、「難怪過去幾十年台灣會失去美國的支持」。

影片連結請見：

「蕭美琴英文質詢金溥聰」

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