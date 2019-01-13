潘文忠回鍋 大學校長：應找次長補強高教

2019-01-13 23:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長將由潘文忠回鍋，但潘文忠去年就是因台大校長遴選案才去職，有挺管中閔派認為「鬧劇一場」，也有反管教授回顧潘文忠當時的辭職信，要求「言行一致」；有些大學校長建議潘文忠，應找尋新次長，補強自身的高教弱點，「撐到2020」。

今天傍晚行政院公布新任內閣人選，潘文忠回任教育部長，是教育界首度發生前部長回鍋的情況，雖潘文忠具備國教完整經歷，但缺乏高教歷練，去年更碰上台大校長遴選爭議，最後「不忍政治惡鬥凌遲教育」，自請辭職下台。

面對潘回鍋，在台大校長遴選案中支持管中閔上任的人認為，從潘文忠回鍋看出「管案是場鬧劇」，當初應該就直接讓管上任，不用拖到葉俊榮去年底才發聘；但亦有反管派教授在臉書上紛紛貼出潘文忠去年辭職聲明，裡面寫台大校長遴選案處理爭議模糊、擱置，以及當選人不對外說明等，只希望潘對台大案能心口如一、言行一致。

另，實踐大學校長陳振貴表示，教育部長一職，前天擬由科技部長陳良基轉任，不料最後是潘文忠回鍋，連2名政務次長也有意趁機求去，可見動盪不安、非比尋常，教長宛如燙手山芋。

陳振貴說，潘為人謙冲內斂而且沈穏，是國敎體系出身的部長，任內在高等教育區塊著墨較少，這是弱點，應可藉由這次新次長人選補強。

陳振貴也認為，當前教育中，「我國少子女化對策計畫」最為棘手，潘應可發揮二度部長的經驗好好因應，期待潘上台後穩住陣腳，安定被多次驚嚇的教育部，帶領新的次長及團隊，分層負責，繼往開來面對挑戰；更期待各界減少對潘的政治及不必要干預，減輕壓力，讓潘至少可以穩定做到明年520。

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