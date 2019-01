痛心中國毒疫苗！外交部：孩子沒理由受苦 台灣可以幫忙

2019-01-13 20:40

〔即時新聞/綜合報導〕中國黑心疫苗多達3種,引爆江蘇省逾百名幼兒出現全身起疹等不良反應,外媒報導稱應有2萬名中國兒童受到影響,成群家長暴打官員、警方鎮壓;我外交部今在推特發文向中國喊話:「孩子沒理由受苦,台灣可以幫忙。」

綜合外媒報導,中國江蘇省家長們11日前往金湖縣府要求解釋,縣委書記張志勇回應民眾「只有145名幼兒接種過期的小兒麻痺疫苗」,立刻讓家長們理智斷線,一湧而上對他拳打腳踢,警民隨即爆發衝突,張志勇被警方救走,抗議從白天持續至晚間。

抗議群眾規模不斷擴大,中國官方急忙從調派特警鎮壓百姓,目前尚不清楚有多少人被抓,但已知許多人被警方打到掛彩,家長們氣憤官方隱匿疫苗有問題,除了這次家長發現的「脊髓灰質炎(小兒麻痺)減毒活疫苗」,就連B肝疫苗、卡介苗,從2013年起就有使用過期疫苗的跡象。

這些使用過期疫苗中國兒童全身斑疹的慘狀從網路傳出,我外交部相當不捨地在今(13)日於推特上發文,內容寫道「我們對中國的脊髓灰質炎疫苗情況感到非常難過。孩子們沒有理由、也沒有必要受苦,台灣可以幫忙」。

外交部推特全文

We're truly saddened by the polio #Vaccines situation in #China. There's no reason for children to suffer needlessly. #TaiwanCanHelphttps://t.co/gSgISBwIDf