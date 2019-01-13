人口減少 雲林7鄉鎮公所恐裁減主祕

2019-01-13 20:39

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣人口減少問題嚴重，土庫、莿桐、元長、二崙、四湖、水林及口湖等4鄉鎮人口數不到3萬人，銓敘部去年5月來函要求在一年內檢討公所組織，包括裁減主任祕書、課室由9個減為8個。

根據雲林縣戶政統計資料去年12月底全縣人口為68萬6022人，較前年減少4300多人，比10年前72萬3000多人少了3萬7000多人，這10年來20鄉鎮市僅斗六、虎尾及麥寮3鄉鎮市人口增加，尤其麥寮因六輕工業區人口增加1萬2000多人最多，其他17個鄉鎮人口都減少，原本還有3萬人的口湖、二崙、土庫及莿桐也跌破3萬人。

縣府人事處表示，依地方行政機關組織準則規定，人口數3萬人以上不足6萬人，得設主任祕書一人、祕書一人，超過1萬未達3萬人，得設祕書一人。

縣府去年接獲銓敍部公文要求人口數不足3萬的鄉鎮在一年內檢討調整，縣府已行文請7個公所在今年5月前檢討。

另依地方行政機關組織準則規定，人口數未達3萬人，公所課室不得超過8個，因此，七鄉鎮公所也要減少一個課室。

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