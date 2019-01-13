荷蘭代表倡議循環經濟：台灣不缺技術 但政策需更明確

2019-01-13 22:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕荷蘭貿易暨投資辦事處結合台荷產官學界，在台中花博打造全台首座「循環建築」荷蘭館，實體展示循環零廢棄理念。荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）說，台灣企業不缺相關技術，但盼看到政府展現更積極態度，包括提供獎勵與修法等，創造循環經濟發展空間。荷辦也正在規劃於農曆年後和新上任的各都市長碰面，洽談交流合作。

荷蘭辦事處近年與台灣各地政府和民間企業開啟循環經濟合作，去年和44個單位合作，落實「建材循環使用」概念，透過伸縮紙椅、可拆卸建材與再生塑木等設計，在花博打造出全台第一座循環建築「荷蘭館」。該建物將在今年4月拆除，秉持循環零廢棄理念，使所有建材能被重複使用。

根據花博官方統計，「荷蘭館」所在的后里森林園區，開幕迄今已超過200萬參觀人次，荷蘭辦事處推估其中約有7成民眾會到「荷蘭館」參觀，因此約已有有140萬人次造訪該館。紀維德說，這超過他原先的期待，很開心有這麼多人來參觀，他也認為透過實體展示循環經濟概念，是很好的切入點，有別於B2B，也有公眾教育的功能。

紀維德近日在媒體茶敘中說明，「荷蘭館」部分建材未來將交由台糖重新設計，進駐附近月眉糖廠的循環再設計園區。在台灣九合一選舉結束後，紀維德特別向台中市長盧秀燕喊話說，希望未來盧市長和台中市團隊可以繼續協助荷蘭辦事處，執行既定計畫，成就這個「世界第一棟被拆除的循環建築」。

紀維德表示，已陸續和多個地方政府接洽，希望在春節後能儘快親自拜會各都市，邀請市政首長參觀「荷蘭館」，推廣循環建築概念。他盼望未來繼續與各地團隊合作，在循環經濟、治水管理、高科技、文化與農業等領域，進一步推廣台荷交流。

「我們也加入『韓流』！」談到合作潛力，紀維德打趣舉例說，荷蘭鹿特丹港口是全世界最智慧的港口之一，不斷創新並與其他港口合作提升港務運作效能；而鹿特丹港與高雄港，貨運量分別位居全世界排名第12名與13名，有高度合作潛力。鹿特丹港去年就曾應邀到高雄分享智慧港口方案，紀維德說，荷蘭辦事處正在協助雙方找尋進一步合作空間。

台中市與荷蘭阿梅爾市去年在副總統陳建仁的見證下，共同簽署台荷循環經濟宣言。對於荷台未來在循環經濟上的合作，紀維德直言，台灣企業不缺相關技術，但他希望看到台灣政府展現更積極的態度，透過更清晰的政策藍圖，包括提供獎勵誘因與修訂相關法規，多管齊下，創造循環經濟發展空間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/