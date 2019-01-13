重回政治圈 羅文嘉：為了讓孩子繼續呼吸自由空氣

2019-01-13 20:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新任主席卓榮泰今天宣布，已邀請淡出政壇已久的前立委羅文嘉接任民進黨秘書長。羅文嘉稍早於臉書發文回應，他離開政壇九年，種田七年，這時決定重回政治圈，不是因為民進黨，也不是因為卓榮泰或蔡英文，「是因為我的孩子，以及所有和我一樣的父母，讓我們的孩子可以繼續呼吸自由空氣，可以沒有恐懼講自己想講的話，可以享有前人努力累積的民主成果。」

羅文嘉說，昨卓榮泰到他經營的水牛書店，兩人談了近三個小時，一直到一個電話響起問「羅爸爸，你怎麼還沒來接孩子」？他竟忘了去接兒子下課。

羅文家說，這些年，他的生活很簡單，孩子、書店、稻田，就是他的生活主軸，不看報紙、不看電視、不問政治，不是不關心這塊土地，「只是換一種方式，實踐我的理念，微弱但真實的光」。

羅文嘉說，離開政壇九年，種田七年，在這個時候，決定重回政治圈，坦白說，「不是因為民進黨，也不是因為卓榮泰或蔡英文。是因為我的孩子，以及所有和我一樣的父母，讓我們的孩子可以繼續呼吸自由空氣，可以沒有恐懼講自己想講的話，可以享有前人努力累積的民主成果」。

「自己的國家自己救，自己的未來自己決定，不能靠別人，也不能靠政黨。」羅文嘉說，這是他很深的體悟，民進黨的工作，只是一個平台，讓對未來還懷抱希望的人，可以有個著力點，一起努力。

羅文嘉說：「感謝卓榮泰主席邀請一起承擔，他明白我是一個多麽難搞人，卻有胸襟氣度選擇這麼做。完成階段任務後，田園還在等我。」

羅文嘉臉書貼文：

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