潘文忠回鍋教長 教育界籲：要更積極主動

2019-01-13 20:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院下午公布新內閣人事，其中宣布潘文忠接任，教育部首度由前部長回鍋，引起教育界一陣「出人意表」的驚嘆，但教育界多半讚許過去潘文忠任內處理國民教育的施政，但呼籲其未來更加大膽突破，積極處理高教各種競爭力下滑、私校轉型退場等難題。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，其實先前已有聲音盼潘回鍋，但教育部長請辭後又回任的情況是第一次發生，的確有點出人意表，甚至昨天就傳出預訂教育部長是由科技部長陳良基轉任，各種訊息意外變化，已經讓人不再意外。

張旭政說，肯定潘文忠在國教、幼教的政策推動，但高教圈卻對其存疑，尤其之前潘是因台大校長遴選案而去職，但其離開後，台大校長要聘不聘仍無答案，造成高教圈對潘的果斷力產生很大質疑，而目前台灣教育問題最嚴重的恐怕是在高教階段。

但張旭任認為，潘文忠與新的閣揆蘇貞昌有默契，蘇在當台北縣長時，潘文忠是台北縣教育局長，未來推估潘的施政，如在幼教公共化議題上，應會加速，如國教向下延伸到5歲，或者讓5歲學童家長免抽籤而進到公幼等，都有機會加速落實。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，基層教育人員、家長團體等，對於潘文忠回鍋，保持高興與樂觀，但研判其任期約一年多（到2020前），未來大選後肯定內閣再變，希望千萬千萬不要再變化；而今年108新課綱要上路，基層老師尤其國中端，在準備上需很大加強，家長對新課綱亦不熟悉，希望潘加強推動。

私校產業工會理事長尤榮輝說，潘文忠是傳統官員，對國教這塊非常熟悉，回鍋後應會延續其先前政策，但點出未來高等教育有嚴峻的問題與挑戰，潘文忠要更積極、大膽的突破，如再私校退場這塊，將來只會越來越崩壞，從過往看，潘對高教不熟悉，對私校亦不重視，近期的新南向教育政策也烏煙瘴氣，都須改善。

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