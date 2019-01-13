韓國瑜市長辦公室 從苓雅移往鳳山

2019-01-13 20:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕縣市合併後，高雄市長辦公室一直位於苓雅區的四維行政中心3樓，韓國瑜上任後，為凸顯對原高縣區的重視，決定將市長辦公室移往鳳山行政中心後棟2樓，預計過完年後，即可正式進駐辦公。

高雄市政府目前有位於苓雅區的四維行政中心（原高市府）、鳳山區光復路的鳳山行政中心（原高縣府），縣市合併後，陳菊的市長室一直都在四維行政中心3樓。

但韓國瑜上任後，迄今未進入市長室辦公室辦公，反而選在對面的會議室辦公，外界即猜測他可能對辦公地點有意見。

高雄市新聞局長王淺秋今天表示，市長確實另有規畫，要求將主要辦公室設在4公里外、距離市議會較近的鳳山行政中心，至於原來的四維行政中心辦公室，則做為次要辦公室。

鳳山行政中心原來也設有市長室，位於後棟3樓，一旁是總統府南部辦公室，韓國瑜認為空間太大，決定讓出來給2樓的海洋局使用，市長辦公室則搬到2樓。

王淺秋表示，目前新辦公室還在規畫，尚未開始施工，裝潢工程大約半個月，預計過完年後，市長即可進駐鳳山行政中心辦公。

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