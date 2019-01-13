鄭麗君留任高人氣！臉書湧入支持留言、分享

2019-01-13 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院內閣大換血，今（13）日宣布蘇貞昌內閣部會首長名單，備受矚目的文化部長鄭麗君，在多次慰留下，決定「留下來再拚一段」。她下午於臉書上發文，隨即湧入各界狂讚分享，網友直呼「從沒看過有哪位部會首長留任能引起這麼大的正面回響！」

鄭麗君於今日稍早透過臉書發文，表示下午第三度接到蘇貞昌電話，「面對他三度懇切而堅定的邀請，我決定留下來與內閣團隊一起打拚」，也感謝藝文界發起的民間連署支持，及文化部同仁的慰留，還有社會對文化部全體同仁推動政策的肯定。

鄭麗君說：「我原本認為，去年底地方選舉後應該一同為敗選負責，加上我在文化部的階段性任務已經完成，因此決定離開。但如今承蒙蘇院長對文化施政的全力支持，還有諸多藝文界朋友的期許，讓我有信心可以繼續往前走。」

她再重申上任時的初衷，「文化部的使命不在於治理文化，而在於文化治理，希望能將文化視野帶入政府體制，融入國家發展的思維。」承諾將盡力和大家一起努力，「繼續打造一個有利於文化長期發展的政策架構，一個能夠實踐理想與價值的政府體制」、「真正為人民帶來改變，為台灣帶來新未來。」

文章發出1小時內，就吸引超過400則留言、275次分享，其中包含許多藝文界知名人士，如音樂電台主持人馬世芳、作者謝金魚、柯哲瑜、雲門舞集舞者布拉瑞揚等，都灌入留言表達「謝謝部長留任」、「部長加油！」、「謝謝妳的所有勇敢和堅持」等。顯示文化部長超高人氣，也讓網友直呼「從沒看過有哪位部會首長留任能引起這麼大的正面回響！」

鄭麗君臉書貼文：

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