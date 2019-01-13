重返政壇 羅文嘉將接任民進黨秘書長

2019-01-13 19:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新任主席卓榮泰1月9日上任，卓榮泰今天宣布，民進黨新任黨秘書長，將由淡出政壇已久的前立委羅文嘉接任。

羅文嘉為前總統陳水扁子弟兵，曾擔任陳水扁立委時期的國會辦公室主任，陳水扁擔任台北市長時，羅文嘉擔任北市府發言人；陳水扁當選總統後，羅文嘉先後擔任文建會副主委，台北市立委、客委會主委等，是當時民進黨的新生代政治明星。

2005年，羅文嘉競選台北縣長，對決國民黨的周錫瑋，最後落敗；2011年，羅文嘉競選黨內立委初選失利後，便逐漸淡出政壇，投入經營位於台北市大安區的水牛書店、推廣「我愛你學田」市集等。

民進黨去年年底選舉時，羅文嘉特地現身聲援競選高雄市長的前立委陳其邁。卓榮泰競選黨主席過程中，1月1日曾赴水牛書店與羅文嘉對談。

卓榮泰稍早於臉書發文表示，在這個江湖裡，被人津津樂道的，有那些失傳已久的武林絕學，更有曾經名震八方的名字，一說出來，就代表了一個時代。現在我要向大家宣布，新任民進黨秘書長的名字：羅文嘉。

卓榮泰說，上工第五天，跑了很多補選場合，握著期待民進黨找回初衷、振衰起敝的每一雙手，他感受到更真實的使命感，在重振師門的這條路上，我們不能少掉任何一個老朋友。羅文嘉是大家耳熟能詳的老朋友，現在除了經營水牛出版社，也在桃園老家務農，偶爾也能在報章雜誌上看到他評論時事。

卓榮泰說，為了貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，他邀請羅文嘉回到中央黨部，和他一起投入最深沈的改革，一起檢討並求取進步，最重要的原因，其實是羅文嘉始終堅持民進黨的批判精神，也始終保有民進黨的初衷情懷。

卓榮泰說，羅文嘉也是他投身政治工作30年，許多重要黨政經歷上的好夥伴，既具備豐富的經驗，又曾經長期合作、共事，相信會是他能攻善守的好隊友。羅文嘉放棄了田園故鄉的悠哉寫意，離開舒適圈走進悶熱的廚房。

卓榮泰說，要從閒適的山林回到刀光劍影的戰場，相信羅文嘉是經過反覆思考，才願意站出來，再次與我們摯愛的民進黨共存共榮。「老朋友：歡迎師兄弟歸位！你不只是挺大師兄，更是在這個最艱難的時刻，並肩承擔、相挺台灣！一起向前走吧！」

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