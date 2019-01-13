入閣前夕 陳其邁秀粉絲禮物道別：心之所向 就是故鄉

2019-01-13 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委陳其邁確定接任行政院副院長，今（13）日稍早於臉書發布影片，在北上入閣前，向高雄市民告別，也回答一些網友提問。他表示，上任之後將與蘇院長「衝衝衝」，也感動喊話「高雄是我一生懸命的故鄉」、「無論其邁在哪裡，我的家在高雄、我的心跟大家在一起。」暖哭網友，直呼「副院長加油，即使暫時不在高雄了我還是會當個忠實的邁粉！」

陳其邁於今晚在臉書PO出長文及影片，感謝總統蔡英文及蘇貞昌院長的信任，「我知道上任以後，第一件最重要的事情就是要與蘇院長衝衝衝！」對於在野黨酸新內閣是「失敗者聯盟」，他則回應「不管是酸言酸語也好，或是對我們的批評，我會永遠放在我的心裡」，承諾將用盡全身的力氣，讓台灣壯大有自信，承擔責任，重新贏得人民信賴。

陳其邁提及前行政院長賴清德在1124大選挫敗後，提出了相當深入的檢討報告，他除了感謝賴清德以做實事的態度留下相當完整的規劃，也將準備回應民意，並務實處理民眾所關心的議題。他援引導演吳念真所說，「心之所向，就是故鄉」，對高雄市民再表感謝，溫馨喊話「高雄是我一生懸命的故鄉，也是我們生死相依的地方，所以無論其邁在哪裡，我的家在高雄、我的心跟大家在一起。」

影片背景音樂以單曲循環滅火器樂團的《長途夜車》，這次沒有愛貓小米亂入。網友好奇其邁北上後是否還有空開直播？小米會不會一起北上入閣？陳其邁回答，「小米比較怕生，到一個陌生的地方，他可能會比較不舒服，所以小米會留在高雄守護高雄。」不過他秀出粉絲畫的陳小米和他的卡片，以及親手縫的小米抱枕，說「我會帶著這隻小米到台北的行政院，假如要睡覺的時候這個是最好的陪伴我的陳小米」，小米本尊則留在高雄。之後若時間允許，也會盡量撥出時間和大家聊聊天。

針對高雄市長韓國瑜送上的兩個相信：相信陳其邁一定會有傑出的表現、相信陳其邁一定會大力幫助高雄，陳其邁回應，「謝謝韓市長的祝福，在這裡也替韓市長加油，中央地方未來我們一定會攜手合作。」強調，「對高雄的建設，這個是我家鄉的建設，我一定會跟我們高雄市政府、跟韓市長充分的合作，讓我們高雄更美好。」至於選舉期間所成立的「高雄智庫」，將會繼續研究市府政策、舉辦論壇，匯集民意，陳其邁也會定期參與智庫運作，使其成為高雄進步的一股助力。

最後，陳其邁再感謝大家對他的不離不棄，也秀出另一粉絲蠢羊送的海獺玩偶，表示「我會帶在我的身邊，我會把他帶到行政院，心情不好的時候，會有陳小米陪著我，也會有海獺。」向大家告別同時也承諾會在工作崗位上，以緊緊緊的執行力，全力以赴！

網友看完後紛紛留言「看了這麼多其邁的影片，之前都忍住眼淚，可是，今天沒忍住」、「其邁副院長加油，不論您在那個位置，永遠挺您喔」、「勇者無懼、邁粉會做你堅強的後盾、相信你和院長一定會衝出好成績、不負眾望」，也有人提醒「如果媒體有與事實有誤的報導，第一時間就要親自澄清，直接對人民說」，陳其邁回覆「收到！」要網友們一起加油，「持續往大家心裡的路衝衝衝！」

陳其邁臉書全文

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