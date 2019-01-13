蘇內閣理念：立刻上手、接地氣、強化溝通、拔擢中生代

2019-01-13 18:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日宣布蘇貞昌內閣部會首長名單，教育部長由前教長潘文忠回任，前台中市長林佳龍接交通部長，前經濟部次長龔明鑫接政務委員，前環保署副署長張子敬出任環保署長。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，蘇貞昌組閣核心理念為「立刻上手、能接地氣、強化溝通、拔擢中生代」。

Kolas Yotaka指出，科技部長陳良基、文化部長鄭麗君、勞動部長許銘春等人均獲留任，整個甄選節奏及進度是先洽詢財經首長，爭取表現傑出的財經首長留任，與新內閣一起努力。

她指出，蘇貞昌也請有民代經驗或政務經驗的中生代人才擔任閣員，讓施政方向能夠接地氣，更指示未來各個部會要多跟人民溝通，尤其要加強透過社群網路與媒體，讓民眾更了解政府施政政策。

她指出，因為組閣時間有點短，蘇貞昌這段時間充分展現執行力、腦力、耐力、意志力、體力來組成新內閣，且以最謹慎態度甄詢，不過仍有故宮博物院院長、海洋委員會主委尚未找到人選，將先由副首長暫代首長，待上任後繼續尋覓人選。

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行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）13日召開記者會，公布最新內閣人事。（記者簡榮豐攝）

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