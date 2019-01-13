鄭麗君留任文化部長原因 李孟諺：蘇院長懇談打動

2019-01-13 18:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日宣布蘇貞昌內閣部會首長名單，針對文化部長鄭麗君原本堅辭，今日卻回心轉意留任原因；準行政院秘書長李孟諺指出，蘇貞昌花了許多時間及心力懇談，以及文化界希望鄭能繼續留任，最後打動鄭麗君留下來，為文化界效力。

李孟諺表示，確實蘇貞昌花了許多時間及心力與鄭部長溝通和懇談，及文化界也覺得鄭麗君表現非常好，任內推動政策深得外界支持，她與文化界有密切溝通，加上蘇貞昌敗選後承擔重任，經過多次溝通懇談，鄭最後決定繼續留在崗位。

部長換太快 科技界盼陳良基留任

至於科技部長陳良基原本要轉任教育部長，最後卻由潘文忠回鍋？李孟諺解釋，蘇貞昌考量陳良基在科技部任內表現卓越和傑出，也擔任過教育部次長，原本要請陳良基接教育部長，陳也已經同意，但消息曝光後，科技界很多人反映希望科技部長能留任。

李孟諺提及，另一方面是科技部長過去一年多就換人，科技界認為部長換人太頻繁。此外，陳良基任內推動台積電重大投資，3奈米、5奈米投資計劃都在進行中。華邦在高雄路竹更有3000億元投資案，力晶半導體也有3000億元投資案，陳良基簽保證書要幫科技業者解決水電、人力、環評等問題，所以陳良基認為應留在科技部，提升台灣科技的進步，而陳良基與蘇院長商量後，最後決定留在科技部。

求無縫接軌 教育部請潘文忠回任

李孟諺提及，教育部長人選的第一考量是能即刻上手，潘文忠過去在教育部長任內，在立法院溝通協調及執行力都頗受好評，若能回任是最快能上手，讓政策無縫接軌的不二人選，所以請潘文忠重新出馬，為教育界效力。

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