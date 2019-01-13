蘇貞昌公開閣員徵詢流程 網友發現「她」比學姐還正！

2019-01-13 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕蘇貞昌今（13）日在臉書上貼出影片，用4分38秒的影片解密自己徵詢新任閣員的作業流程，他也指出這是台灣史上頭一回，準行政院長將徵詢細節公諸於民，讓大家能夠一目了然，片中1名正妹成員被網友讚「比學姐還正」。

蘇貞昌2名幕僚在片中擔任主持人，他們站在行政院大樓前指出，可能入閣的人選會收到簡訊，指示他在指定時間進入公務人力發展中心，從卓越樓搭乘左側電梯到達3樓教室區域，接著影片出現1名身穿芋色上衣、笑容靦腆的女子，立刻讓網友看得目不轉睛。

該名叫做「雪綾」的蘇貞昌團隊成員在鏡頭前，說明前來徵詢的人士將在休息區等候，為應對同一職缺可能有不同人選，因此休息區分為A、B兩區，一方面讓徵詢過程可以順利進行，也能讓受詢者心情可以平靜、不受干擾。

片中也指出，其中1個休息區還有神秘通道，能夠直達與蘇貞昌會面的徵詢室，他們拍攝影片的當下正巧看到準院長坐在裡面抹乳液；影片被網友稱讚相當有趣，也有網友指出「執政黨要記取人民的聲音，我一直支持蘇院長」、「輕小編們真的很棒」、「感覺好有活力的戰鬥團隊」。

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